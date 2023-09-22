السياسي يحسم القمة الكروية أمام مولودية الجزائر

حسم فريق شباب قسنطينة القمة الكروية أمام ضيفه مولودية الجزائر التي جرت اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسة الرابطة المحترفة.

وانتهت المباراة المثيرة بالفوز بثنائية مقابل واحد، حيث سجّل الهدف الأول في المباراة من جانب مولودية الجزائر يوسف بلايلي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، قبل آن ينتفض الفريق المستضيف بتسجيل ثنائية من إمضاء كل من زعلاني في الدقيقة 30، وذيب في الدقيقة 82.

كما عرفت نفس الجولة تحقيق نجم بن عكنون تعادلا مثيرا أمام الضيف جمعية الشلف، بهدفين مقابل هدفين. وشهدت تسجيل حشود اول هدف لفريق نجم بن عكنون في القسم الأول.

ن بن عكنون2 – 2 ج الشلف

ش قسنطينة 2 – 1 م الجزائر

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