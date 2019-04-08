“السياسي” يحلم بسيناريو “أجاكس” و”اليونايتد” في تونس

أكد “دينيس لافان”، بأن حظوظ “السياسي”، تبقى قائمة، رغم الهزيمة في ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، أمام الترجي التونسي.

وأوضح التقني الفرنسي، بأن أشباله يبقون قادرين على تكرار سيناريو “التشامبينزليغ” الأوروبية، والذي حققه كل من “أجاكس أمسترادم” و”مانشستر يونايتد”.

وصرّح قائلا :”كل شيء ممكن في عالم كرة القدم، ريال مدريد وباريس سان جيرمان، كانا ضامنين لتأهلهما وإنقلبت الأمور بعدها”.

وختم :”سنذهب لتونس من أجل اللعب، وتقديم كل ما لدينا، وسندخل دون ضغوطات أمام بطل المُنافسة، ليس لدينا ما نخسره”.