السياسي يستعرض عضلاته أمام غليزان ومقرة يطيح بوفاق سطيف

شهدت الجولة الـ23 من البطولة المحترفة، تسجيل شباب قسنطينة لفوز ساحق برباعية كاملة، فيما تعثر وفاق سطيف، أمام نجم مقرة.

وأكرم شباب قسنطينة ظيفه سريع غليزان برباعية نظيفة، حملت توقيع كل من، بلحول، ذيب، لقجع، وحمزاوي.

كما فاز نجم مقرة، على وفاق سطيف، في مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، بفضل ثنائية من اللاعب أكرم دمان.

في حين جاءت باقي نتائج مباريات هذه الجولة التي لعبت اليوم السبت، على النحو:

شباب قسنطينة 4-0 سريع غليزان

وفاق سطيف 0-2 نجم مقرة

أولمبي المدية 1-0 وداد تلمسان

أمل الأربعاء 1-1 مولودية وهران