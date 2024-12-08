السياسي يضرب سيمبا التنزاني بثنائية وينفرد بالصدارة

حقق فريق شباب قسنطينة فوزا مهما أمام النادي الضيف سيمبا التنزاني في مرحلة المجموعات من منافسة كأس الكونفديرالية لكرة القدم.

وضرب نادي السياسي بثنائية مقابل واحد، لينفرد رسميا بصدارة المجموعة في المنافسة الإفريقية، بعدما فاز في المباراة الماضية أمام النادي الصفاقسي بهدف واحد.

وسجل ثنائية نادي أبناء الجسور المعلقة كل من بن شاعة في الدقيقة 46 من عمر المباراة، في حين سجل القائد ذيب الهدف الثاني في الدقيقة 50.

كما عرفت المباراة منح الحكم الرئيسي للمهاجم بن شاعة بطاقة صفراء، بسبب تدخل عنيف من قبله، وعن الأمر، قال الحكم الدولي زكريني :” الحكم بصراحة، كان في المستوى و المهاجم بن شاعة، يستحق البطاقة الصفراء”.