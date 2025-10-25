“السياسي” يطيح بأولمبيك آقبو ومولودية البيض تواصل السقوط

عرفت مباريات الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة، اليوم السبت، تمكن النادي الرياضي القسنطيني من تحقيق فوز مهم داخل الديار.

على حساب الضيف أولمبيك آقبو بنتيجة هدفين مقابل هدف (2-1). في لقاء مثير احتضنه ملعب الشهيد حملاوي.

بهذا الانتصار، رفع “السنافر” رصيدهم إلى 12 نقطة وارتقوا مؤقتًا إلى المركز السابع، في حين تجمد رصيد أولمبيك آقبو عند 12 نقطة هو الآخر، متراجعًا إلى المركز الثاني مؤقتًا بعد أن ضيّع فرصة الإرتقاء للصدارة.

وفي لقاء آخر، واصلت مولودية البيض سلسلة نتائجها السلبية هذا الموسم، بعدما سقطت مجددًا على أرضها بملعب زكرياء مجدوب أمام مولودية وهران بنتيجة (0-2).

وبهذا الفوز، قفز “الحمراوة” إلى المركز الثالث مؤقتًا برصيد 14 نقطة، مؤكّدين صحوتهم بعد بداية متذبذبة، في المقابل، ازدادت وضعية مولودية البيض تعقيدًا، إذ تجمد رصيدها عند 3 نقاط فقط في المركز قبل الأخير.