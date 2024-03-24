إعــــلانات
الرياضة

السياسي يعزز مركزه الثاني مؤقتا ومقرة تواصل الغرق

بقلم فيصل زيان بوزيان
السياسي يعزز مركزه الثاني مؤقتا ومقرة تواصل الغرق
  • 124
  • 0

تمكن نادي شباب قسنطينة، اليوم الخميس، من تحقيق الفوز أمام نادي نجم مقرة، برسم فعاليات الجولة 21 من الرابطة المحترفة.

وانتهت المواجهة التي إحتضنها ملعب الإخوة بوشليق بمقرة، بفوز الزوار بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع “السياسي” رصيده للنقطة 37 في المركز الثاني بسلم ترتيب الرابطة ومؤقتا في انتظار إنهاء جميع مواجهات الجولة 21.

أما نجم مقرة، فقد تجمد رصيده للنقطة 22 في المركز 13 في سلم ترتيب البطولة المحترفة، وبفارق 3 نقاط عن المهددين بالسقوط نجم بن عكنون ومولودية وهران صاحبا 19 نقطة على التوالي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/BaJz2
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر