السياسي يعزز مركزه الثاني مؤقتا ومقرة تواصل الغرق

تمكن نادي شباب قسنطينة، اليوم الخميس، من تحقيق الفوز أمام نادي نجم مقرة، برسم فعاليات الجولة 21 من الرابطة المحترفة.

وانتهت المواجهة التي إحتضنها ملعب الإخوة بوشليق بمقرة، بفوز الزوار بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع “السياسي” رصيده للنقطة 37 في المركز الثاني بسلم ترتيب الرابطة ومؤقتا في انتظار إنهاء جميع مواجهات الجولة 21.

أما نجم مقرة، فقد تجمد رصيده للنقطة 22 في المركز 13 في سلم ترتيب البطولة المحترفة، وبفارق 3 نقاط عن المهددين بالسقوط نجم بن عكنون ومولودية وهران صاحبا 19 نقطة على التوالي.