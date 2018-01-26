السياسي يعود بالفوز من بلعباس ويواصل الصدارة

عاد “شباب قسنطينة” بفوز مُهم من ملعب 24 فيفري ضد “إتحاد بلعباس” بهدفين لهدف أمسية اليوم الجمعة في الجولة 18.

من الرابطة المُحترفة الأولى موبيليس، وسجل ثنائية السياسي كل من المدافع سعيد عروسي والهداف محمد عبيد في الدقيقتين 12 و56.

فيما وقع الهدف الوحيد للعبابسة الحبيب بوقلمونة في الدقيقة 86 ليضمن أشبال عمراني صدارتهم حتى قبل إستكمال بقية مُباريات الجولة.

وفي لقاء أخر تعادل فريق نصر حسين داي مع ضيفه مولودية وهران بهدف لهدف بملعب 20 أوت 1956.

تقدم للحمراوة محمد تومي في الدقيقة 19 في حين عدل للنصرية علاطي من ركلة جزاء في الدقيقة 93.