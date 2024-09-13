“السياسي” يعود بفوز ثمين من غانا

عاد نادي شباب قسنطينة بفوز ثمين، من غانا، اليوم الجمعة، في مواجهة مستضيفه، نادي نسواتريمان.

في إطار مواجهة ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وانتهت المواجهة التي احتصنها ملعب “أكرا الرياضي” بغانا، بتفوق ممثل الكرة الجزائرية بثنائية نظيفة.

وسجل هدفي شباب قسنطينة، في هذه المواجهة، المهاجم، زكرياء بن شاعة، في الدقيقتين 11 و 24 من الشوط الأول.

للإشارة، قطع “السياسي” نصف تأشيرة التأهل لدور المجموعات، بهذا الفوز، في انتظار مواجهة الإياب التي ستجرى بملعب الشهيد حملاوي، بتاريخ 21 سبتمبر الجاري.