السياسي يغازل اللقب في وهران وصراع البقاء في تيزي وزو وبلعباس

سيكون اليوم الثلاثاء، الموعد مع مباريات الجولة 27 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، التي تشهد مواجهات مثيرة ومصيرية لعدة فرق.

حيث يغازل الرائد شباب قسنطينة، اللقب من الباهية وهران عندما يواجه المولودية المحلية، بملعب أوسياف عمر بعين تموشنت من دون جمهور.

ويعول “السياسي” على العودة بالنقاط الثلاث لتعزيز مركزه وخطو خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.

بينما سيكون ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، مسرحا لصراع شبيبة القبائل على البقاء ضمن الرابطة الاولى عندما يواجه أولمبي المدية.

حيث ان هذا اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين، نظرا للتقارب الكبير بين فرق المؤخرة من حيث النقاط، وخسارة أي نقطة في هذه الجولة ستجعل الفريقان مهددان بالسقوط أكثر.

والامر ينطبق أيضا على إتحاد بلعباس الذي يستضيف في هذه الجولة اتحاد الحراش، على اعتبار ان الفريقان يتواجدان على مقربة من السقوط.

برنامج الجولة 27 للرابطة المحترفة الأولى موبيليس:

مولودية وهران – شباب قسنطينة

دفاع تاجنانت – مولودية الجزائر

شبيبة القبائل – أولمبي المدية

إتحاد بلعباس – إتحاد الحراش

نصر حسين داي – إتحاد بسكرة

إتحاد البليدة – شباب بلوزداد

شبيبة الساورة – إتحاد العاصمة

نادي بارادو – ةفاق سطيف

كل المباريات تنطلق على الساعة الرابعة “16:00”