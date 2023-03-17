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الرياضة

السياسي يفرض التعادل على الحمراوة وبسكرة تفوز ضد الأربعاء

بقلم فيصل زيان بوزيان
السياسي يفرض التعادل على الحمراوة وبسكرة تفوز ضد الأربعاء
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لُعبت اليوم الجمعة. مبارتين مقدمتين من الجولة 20 من المحترف الأول. بإجراء مواجهتي مولودية وهران ضد شباب قسنطينة، وإتحاد بسكرة ضد أمل الأربعاء.

وإنتهت المواجهة بين مولودية وهران، ضد شباب قسنطينة، والتي جرت بملعب أحمد زبانة بالتعادل السلبي.

ورفع السياسي رصيده للنقطة 33 في المركز الثاني، فيما بقي الحمراوة في المركز الثامن برصيد 26 نقطة بـ19 مباراة.

كما عرفت مباراة إتحاد بسكرة ضد أمل الأربعاء، فوز أبناء عاصمة الزيبان بهدف لصفر، رافعين رصيدهم للنقطة 27 في المركز السابع.

فيما تجمد رصيد أمل الأربعاء، بعد الخسارة، في النقطة 25 في المركز العاشر.

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