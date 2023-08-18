السياسي يفشل في تحقيق انطلاقة مثالية في رابطة الأبطال

انهزم شباب قسنطينة اليوم الجمعة بهدفين دون رد أمام الضيف النجم الساحلي التونسي في ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

وفشل شباب قسنطينة في تحقيق انطلاقة مثالية في المنافسة الإفريقية، في المباراة التي لعبت داخل القواعد بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسجّل الهدف الأول لفريق “لي توال” اللاعب سيديبي، في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، و قبل أن تنتهي المباراة بدقائق فقط، أضاف جيلاسي الهدف الثاني في الدقيقة 98، أين قتل المباراة عبر ركلة جزاء.

كما فشل المدرب لمين بوغرارة في الفوز بالنقاط الثلاث، والدخول مباشرة في معركة التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة القارية، رغم مساندة الأنصار بقوة من مدرجات حملاوي.

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