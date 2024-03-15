السياسي يقصف واد سوف بثلاثية والحمراوة تعود من بعيد

أسفرت مباريات الجولة 20 من منافسة الرابطة المحترفة عن نتائج مفاجأة من بعض الفرق و منتظرة من فرق أخرى، أبرزها الفوز الذي حققه فريق السياسي بثلاثية نظيفة.

و فاز السياسي بثلاثية نظيفة أمام واد سوف، بالأداء والنتيجة في المباراة التي عرفت تألق بلحوسيني بشكل ملفت للانتباه.

كما عاد فريق مولودية وهران من بعيد بعد الفوز أمام نادي بارادو بهدفين من إمضاء المتألق بن عياد.

وعرفت المباراة القوية التي جمعت بين المستضيف شبيبة القبائل ووفاق سطيف، فوز السطايفية بهدف نظيف و العودة إلى الديار بكامل الزاد.

النتائج كالتالي:

ش القبائل 0 – 1 و سطيف

ش بلوزداد 0 – 1 ا الجزائر

م وهران 2 – 0 ن بارادو

ش قسطينة 2 – 0 و سوف