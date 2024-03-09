السياسي يقصي الوفاق ويرافق السياربي إلى الدور القادم من الكأس

تمكن فريق شباب قسنطينة من الفوز أمام وفاق سطيف، اليوم السبت، في منافسة كأس الجزائري ليقصيه من المنافسة.

و فاز السياسي أمام الجار الوفاق السطايفي، بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وسجل ثنائية السياسي كل من أوكيل و مابي، فيما عرفت المباراة طرد لاعب من الوفاق السطايفي.

كما عرفت الدور الـ 16 من السيدة الكأس تأهل شباب بلوزداد إلى الدور الثمانية على حساب جمعية الخروب بعد الفوز أمامه بثنائية مقابل واحد، ليرد الاعتبار لنفسه بطريقته الخاصة بعد الإقصاء المر من المنافسة القارية.