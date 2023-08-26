السياسي ينهي الشوط الأول أمام الساحلي متأخرا ويقترب من مغادرة “الشامبينز ليغ”

أنهى شباب قسنطينة، الشوط الأول، من لقاءه أمام المضيف النجم الساحلي التونسي، متأخرا بهدف من دون رد، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

واستقبل ممثل الجزائر الثاني في “الشامبينز ليغ” هدفا مبكرا في الدقيقة الـ 12، عن طريق اللاعب عبدلي.

وبهذه النتيجة اقترب “السياسي” من مغادرة أغلى المنافسات الإفريقية من دورها الأول، لاسيما وأنه انهزم ذهاب بقسنطينة، بنتيجة 2-0.