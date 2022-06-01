السياسي يُسقط وفاق سطيف بفضل هدف عرجي

تغلب أمسية اليوم الأربعاء فريق شباب قسنطينة على الضيف وفاق سطيف بملعب بن عبد المالك رمضان.

وذلك بنتيجة هدف دون رد سجله، وليد عرجي، في الدقيقة 60 من اللقاء المتأخر من الجولة 26 للرابطة المُحترفة.

كما استطاع فريق مولودية وهران، التغلب على ضيفه شبيبة الساورة بهدفين لهدف في اللقاء المتأخر من الجولة 24.

حيث سجل ثنائية الحمراوة، باسم شاوطي، وشريف صيام في الدقيقتين 11 و19.

في حين وقع الهدف الوحيد للضيوف في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشهيد أحمد زبانة، عبد الجليل تقي الدين سعد في الدقيقة 29.