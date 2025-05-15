“السياسي” يطيح بالوفاق ويحقق فوزه الثاني هذه السنة في الرابطة المحترفة

تمكن النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الخميس، من استعادة نغمة الانتصارات في الرابطة المحترفة، من بوابة مستضيفه وفاق سطيف.

في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة.

ويعود الفضل في هذا الفوز المحقق خارج الديار، للمهاجم، زكرياء بن شاعة، الذي سجل الهدف الوحيد في اللقاء لصالح الزوار، عند الدقيقة الـ52، بمخالفة مباشرة منفذة بإحكام.

وتمكن “السياسي” بهذا الفوز، من رفع رصيده للنقطة الـ29 في المركز العاشر في الترتيب العام. فيما تجمد رصيد الوفاق عند النقطة 38 في المركز الرابع.

للإشارة، يعَدُّ هذا الفوز الثاني للنادي الرياضي القسنطيني هذه السنة (2025)، إذ يعود أول وآخر فوز له أمام شباب بلوزداد بثنائية نظيفة في الجولة الـ13 بتاريخ 30 جانفي الماضي. وبعدها سجل الفريق تعادلين أمام ترجي مستغانم، وأولمبي الشلف، والخسارة أمام مولودية الجزائر، تعادل أمام شبيبة القبائل، خسارتين أمام أتلتيك بارادو و اتحاد العاصمة.