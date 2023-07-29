السياقة بسرعة لا توفر الوقت وهذا ما تفعله بالمركبات

أوضحت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها على فايسبوك “طريقي”، عن تداعيات القيادة بسرعة.

وجاء في المنشور، أن الكثير يعتقد بأن زيادة السرعة هي أحسن منهج عند قيادة المركبات كونها توفر الكثير من الوقت. لكن الحقيقة تختلف تماما عن هذا الاعتقاد.

وأوضحت الصفحة، أن السياقة بسرعة لا توفّر الّا القليل من الوقت، المزيد من استهلاك الوقود. والأخطر من ذلك هو تعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر.

وأشار ذات المصدر، إلى أن السياقة بسرعة 130 كلم/سا بدلاً من 110 كلم/ سا، فإنك تكسب 6 دقائق ونصف فقط لكل 100 كلم.

كما أن السياقة بسرعة تؤثر على مجال الرؤية للسائق، فمجال الرؤية ينخفض مع زيادة السرعة. (مع مراعاة حدّة البصر للسائق، الظروف المناخية، الاضاءة، الطريق، حركة المرور والمركبة.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الفارق بين الوقت الذي ترى فيه العائق والوقت الذي تبدأ فيه في الضغط على الفرامل. يُقدّر بـ 01 ثانية كحد أدنى. ومسافة التوقف تتناسب طرديا مع السرعة “كلّما زادت السرعة، زادت مسافة التوقف”.