السياقة برخصة أجنبية في الجزائر.. الدرك الوطني يوضّح 

نشرت قيادة الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، منشور توضيحي بخصوص السياقة برخصة أجنبية في الجزائر.

وأوضحت في المنشور ذاته أن السياقة برخصة أجنبية في الجزائر بالنسبة لغير المقيمين فإنه يمكنهم السياقة لمدة 6 أشهر بها.

وأضاف المنشور يمكن أن تمتد المدة إلى سنة كاملة إذا كنت تحمل رخصة سياقة دولية مرفقة برخصة الأجنبية.

أما بالنسبة للمقيمين في الجزائر يسمح لهم بالسياقة لمدة سنة واحدة فقط بهذه الرخصة.

وأكد المنشور أن الرخصة الدولية لا تُعتبر بديلاً عن رخصة السياقة الأصلية، ولا يمكن استعمالها وحدها داخل التراب الوطني.