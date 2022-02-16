السيتي:”اللي عنده رياض ينام متهني و يصبح يغني !”

واصل الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي إشادته بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز.

وذلك بعد تألقه سهرة أمس الثلاثاء أمام المضيف سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

حيث نشر الحساب صورة لمحرز من موقعة خوسيه ألفالادي التي انتهت بخماسية دون رد.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”اللي عنده رياض محرز ينام متهني و يصبح يغني !”.