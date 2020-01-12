السيتي:”رياض محرز ولع الدنيا”

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بنجمه الدولي الجزائري “رياض محرز” الذي بصم على “الدوبلي” في مباراة اليوم ضد أستون فيلا.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة فرحة قائد الخضر بهدفه الأول.

الحساب أرفق الصورة بعبارة:”رياض محرز ولع الدنيا”.

يذكر ان السيتي فاز على مُضيفه أستون فيلا بسداسية كاملة لهدف أمسية اليوم الأحد لحساب الجولة 22 من الدوري الانجليزي الممتاز.