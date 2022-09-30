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الرياضة

السيتي:”ساحر العرب جاهز لداربي مانشستر”

بقلم حواز عبد النور
السيتي:”ساحر العرب جاهز لداربي مانشستر”
صورة مركبة
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أكد فريق مانشستر سيتي الانجليزي جاهزية نجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، لداربي مدينة مانشستر.

حيث نشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمحرز رفقة عضو من طاقم السيتي.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”ساحر العرب جاهز لداربي مانشستر”.

ويواجه السيتيزنس مُضيفه مانشستر يونايتد الأحد بداية من الـ15:00 في الدوري الانجليزي الممتاز.

رابط دائم : https://nhar.tv/RhfsT
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