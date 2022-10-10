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الرياضة

السيتي:”ساحر العرب جاهز لدوري الأبطال”

بقلم حواز عبد النور
السيتي:”ساحر العرب جاهز لدوري الأبطال”
صورة مركبة
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كشف الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، جاهزية النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، لمواجهة كوبنهاغن الدنماركي.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار اليوم الإثنين.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”ساحر العرب رياض محرز جاهز لدوري الأبطال”.

ويواجه السيتي غدا الثلاثاء كوبنهاغن في الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

رابط دائم : https://nhar.tv/DZgPl
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