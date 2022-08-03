السيتي:”ساحر العرب جاهز للموسم الجديد”
بقلم حواز عبد النور
أكد فريق مانشستر سيتي أمسية اليوم الأربعاء جاهزية النجم الدولي الجزائري رياض محرز للموسم الجديد 2022/2023.
حيث نشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة لمحرز من تدريبات اليوم.
كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”لمسات خاصة.. مراوغات.. تركيز.. ساحر العرب رياض محرز جاهز للموسم الجديد”.
ويُذكر أن زملاء قائد الخضر يفتتحون الموسم الجديد بمواجهة ويستهام يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
لمسات خاصة ✅
مراوغات ✅
تركيز ✅
ساحر العرب @Mahrez22 جاهز للموسم الجديد 🎩#السيتي pic.twitter.com/MG2Uh6Nit7
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 3, 2022
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