السيتي:”ساحر العرب جاهز للموسم الجديد”

أكد فريق مانشستر سيتي أمسية اليوم الأربعاء جاهزية النجم الدولي الجزائري رياض محرز للموسم الجديد 2022/2023.

حيث نشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة لمحرز من تدريبات اليوم.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”لمسات خاصة.. مراوغات.. تركيز.. ساحر العرب رياض محرز جاهز للموسم الجديد”.

ويُذكر أن زملاء قائد الخضر يفتتحون الموسم الجديد بمواجهة ويستهام يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.