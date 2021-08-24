السيتي:”ساحر العرب جاهز لمواجهة أرسنال”

كشف اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي جاهزية النجم الدولي الجزائري رياض محرز لمواجهة أرسنال.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”ساحر العرب جاهز لمواجهة جديدة أمام أرسنال”.

ويلعب مانشستر سيتي مع أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز.