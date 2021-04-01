السيتي:”ساحر العرب جاهز لمواجهة فريقه السابق”

أكد حساب مانشستر سيتي الإنجليزي جاهزية نجمه الدولي الجزائري رياض محرز لمواجهة فريقه السابق ليستر سيتي المُقررة يوم السبت.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر سهرة اليوم الأربعاء صورة لمحرز من الحصة التدريبية.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”ساحر العرب رياض محرز جاهز لمواجهة فريقه السابق ليستر سيتي”.

يُذكر أن محرز شارك مع الخضر في المباراة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 وسجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.