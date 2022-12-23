السيتي:”ساحر العرب سعيد بما قدمه أمام ليفربول”

أكد فريق مانشستر سيتي الانجليزي سعادة النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، بما قدمه أمام ليفربول.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة لمحرز داخل قاعة تقوية العضلات اليوم الجمعة.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”ساحر العرب سعيد بما قدمه أمام ليفربول”.

ويُذكر أن محرز قاد السيتي لبلوغ ربع نهائي كأس الرابطة الانجليزية بتسجيله هدف بطريقة غاية في الروعة.