السيتي:”ساحر العرب يبدو في حالة جيدة قبل مواجهة الغد”

أكد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي جاهزية ساحر العرب رياض محرز لمواجهة ويستهام يونايتد المُقررة غدا السبت.

حساب السيتيزنس على “تويتر” نشر صورة لساحر العرب من الحصة التدريبية التي جرت اليوم الجمعة.

وأرفق الحساب الصورة التي ظهر فيها محرز سعيدا بعبارة:”ساحر العرب يبدو في حالة جيدة قبل مواجهة الغد!”.

يُذكر أن محرز مُرشح للتواجد أساسيا غدا ضد الهامرز بعد مُشاركته بديلا ضد غلادباخ سهرة الأربعاء.