السيتي:”علاش نخاف وعندنا رياض محرز”

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بنجمه الدولي الجزائري رياض محرز.

وذلك عقب تألقه سهرة اليوم الأربعاء في مواجهة السيتي أمام برينتفورد التي جرت بملعب الاتحاد.

حيث سجل محرز الهدف الأول للسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة ال40 من لقاء الجولة ال24 من الدوري الانجليزي الممتاز.

كما وصل محرز لهدفه السابع في البريمرليغ هذا الموسم مواصلا التربع على عرش هدافي السيتي هذا الموسم.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة محرز وأرفقها بعبارة:”علاش نخاف وعندنا رياض”.

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