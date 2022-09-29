السيتي:”غوارديولا سعيد بما قدمه محرز مع الخضر”

كشف فريق مانشستر سيتي الانجليزي أن المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، سعيد بما قدمه، رياض محرز، مع المنتخب الوطني الجزائري.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نشر صورة لغوارديولا وهو يستقبل محرز لحظة عودته للتدريبات اليوم الخميس.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”يبدو أن غوارديولا سعيد بما قدمه ساحر العرب في فترة التوقف الدولي”.

ويُذكر أن محرز قدم تمريرة حاسمة أمام غينيا قبل أن يُسجل الهدف الأول أمام نيجيريا من ركلة جزاء.