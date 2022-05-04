مانشستر سيتي:”فرَّحنــا الليلة يا ريـــاض محرز”

وجه الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رسالة لنجمه الدولي الجزائري رياض محرز.

وذلك قبل دقائق من انطلاق مواجهة السيتي أمام المُضيف ريال مدريد الاسباني.

حيث نشر حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمحرز من أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

كما أرفقها بعبارة:”فرَّحنــا الليلة يا ريـــاض”، في إشارة لتعويل السيتي على الساحر الجزائري لبلوغ نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا.