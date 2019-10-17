السيتي:”محرز أفضل لاعب إفريقي لعام 2019؟”

يبدو أن النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” أصبح قريبا جدا من التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية في مشواره.

وهو ماجعل الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يطرح السؤال التالي:”رياض محرز أفضل لاعب إفريقي لعام 2019؟”.

حساب السيتي ذهب الى ابعد من ذلك عندما غرّد:”محارب الصحراء يواصل التحليق بنجاح على المستويين المحلي والدولي”.

ويتنافس “محرز” مع نجمي ليفربول “محمد صلاح” وكذا “ساديو ماني” المُرشحين لجائزة لاعب العام في القارة السمراء.