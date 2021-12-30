السيتي:”محرز ساحر العرب يُراقص معشوقته”

يبدو أن الجميع في مانشستر سيتي الانجليزي مُعجب بطريقة مُداعبة ساحر العرب رياض محرز للكرة.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز وهو يُداعب الكرة في الحصة التدريبية لنهار اليوم الخميس.

وأرفق حساب السيتي الصورة بعبارة:”ساحر العرب رياض محرز يراقص معشوقته”.

وذلك في اشارة الى أن قائد الخضر يعشق كرة القدم الى حد النخاع ولا يمل من مداعبتها.