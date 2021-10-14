السيتي:”محرز عاد لينثر سحره في مانشستر”

عبر الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي عن سعادته بعودة نجمه الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد مُشاركته في تربص الخضر.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار اليوم الخميس.

وعلق الحساب على الصورة بعبارة:”عاد لينثر سحره في مانشستر”.

وفي تغريدة آخرى حفز السيتي قائد الخضر لتكرار تألقه أمام بيرنلي بنشره لهدف محرز موسم 2018-2019 في مرمى الفريق المذكور وأرفقه بعبارة:”هدف لا يسجله إلا ساحر… هل يكررها رياض محرز في مرمى بيرنلي يوم السبت؟”.