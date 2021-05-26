“السيتي”:”محرز ودي بروين يُزاحمان الثنائي التاريخي لريال مدريد”

وصف موقع مانشستر سيتي الإنجليزي نجمي الفريق رياض محرز وكيفين دي بروين بالثنائي المُزعج من خلال تقرير مُطول لخص فيه مشوار السيتي في دوري الأبطال.

التقرير الذي نشره الموقع الرسمي للسيتي اليوم الأربعاء جاء تحت عنوان:”ثنائي مُزعج.. ألفريدو دي ستيفانو ، فيرينك بوشكاش … كيفين دي بروين رياض محرز؟”.

المغزى من التقرير هو أن النجم الدولي الجزائري وزميله البلجيكي قريبان من تحقيق رقم استثنائي في دوري الأبطال حققه من قبل ثنائي الملكي المذكور.

وجاء في التقرير:”يُمكن أن يصبح ثنائي السيتي أول لاعبين منذ دي ستيفانو وبوشكاش يُسجلان لفريق في المراحل الثلاث الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في موسم واحد”.

وأضاف التقرير:”حقق كل من دي ستيفانو و بوشكاش هذا الإنجاز كجزء من لقب كأس أوروبا الخامس على التوالي لريال مدريد في 1959-1960″.

وختم التقرير:”إذا سجل كل من دي بروين أو محرز ضد تشيلسي، فسيكون قد كتبوا أسمائهم جنبا إلى جنب مع اثنين من رواد المسابقة الأوائل وأشهر الشخصيات”.