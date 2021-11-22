السيتي:”محرز يستعد بكل جدية لمواجهة البياسجي”

أكد فريق مانشستر سيتي الانجليزي أن نجمه رياض محرز يستعد بكل جدية لمواجهة الأربعاء.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صور النجم الدولي الجزائري من الحصة التدريبية لنهار اليوم الإثنين.

وأرفق الحساب الصور بعبارة:” ساحر العرب يستعد بكل جدية لمواجهة باريس!”.

ويواجه سهرة الأربعاء بملعب الإتحاد مانشستر سيتي ضيفه باريس سان جيرمان في الجولة ال5 من دور مجموعات منافسة دوري أبطال أوروبا.