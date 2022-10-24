السيتي:”محرز يُركز على دوري أبطال أوروبا”

يبدو أن النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، يُريد التألق في مواجهة فريقه مانشستر سيتي الانجليزي أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

والمُقررة غدا الثلاثاء بملعب سيغنال إيدونا بارك بدورتموند لحساب الجولة الـ5 من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمحرز من الحصة التدريبية لصبيحة اليوم الإثنين.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”التركيز من ساحر العرب على دوري الأبطال”.