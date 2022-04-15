السيتي:”محرز يُفكر في مواجهتي ريال مدريد”

كشف فريق مانشستر سيتي الانجليزي أن رياض محرز يُفكر من الآن في مواجهتي ريال مدريد الاسباني.

الحساب الرسمي للسيتي نشر صورة لمحرز وهو داخل حوض سباحة للاسترجاع عقب مواجهة أتلتيكو مدريد التي جرت سهرة الأربعاء.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”يبدو أن ساحر العرب رياض محرز بدأ التفكير في مباراتي نصف النهائي”.

ويواجه السيتي الفريق الملكي في المُربع الذهبي من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

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