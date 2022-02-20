السيتي:”مُذهل مايقدمه محرز هذا الموسم”
بقلم عبد النور حواز
آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري، رياض محرز، المتألق بشدة.
حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الأحد صورة لمحرز.
كما أرفقها بعبارة:”ساحر العرب رياض محرز في آخر 10 مباريات بقميص مانشستر سيتي، سجل 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة”.
وأضاف الحساب:”مُذهل ما يقدمه الجزائري هذا الموسم”.
ساحر العرب رياض @Mahrez22 في آخر 🔟 مباريات بقميص مانشستر سيتي 🔥
أهداف ⚽ 10
تمريرات حاسمة 🅰️ 5
مُذهل ما يقدمه الجزائري هذا الموسم 👏
🔷 #السيتي pic.twitter.com/9iJZrGGX5X
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 20, 2022
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