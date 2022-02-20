السيتي:”مُذهل مايقدمه محرز هذا الموسم”

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري، رياض محرز، المتألق بشدة.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الأحد صورة لمحرز.

كما أرفقها بعبارة:”ساحر العرب رياض محرز في آخر 10 مباريات بقميص مانشستر سيتي، سجل 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة”.

وأضاف الحساب:”مُذهل ما يقدمه الجزائري هذا الموسم”.