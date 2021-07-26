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الرياضة

السيتي:”يبدو أن لوك محرز أعجب كانسيلو”

بقلم حواز عبد النور
السيتي:”يبدو أن لوك محرز أعجب كانسيلو”
محرز وكانسيلو بذات اللوك في تدريبات اليوم
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لايزال اللوك الجديد للنجم الدولي الجزائري رياض محرز يصنع الحدث داخل أسوار فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي منذ التحاقه بالتدريبات.

الظهير الأيمن الدولي البرتغالي جواو كانسيلو التحق اليوم الإثنين بتحضيرات السيتيزنس وظهر بذات صبغة الشعر مع صاحب الرجل اليسرى السحرية.

وسارع الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي لنشر صورة من تدريبات اليوم تجمع قائد الخضر بجواو كانسيلو وأرفقها بعبارة:”يبدو أن لوك رياض محرز أعجب كانسيلو”.

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