السيتي:”يجب أن تكون هذه المراوغة باسم محرز”

كرر سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” مراوغته السحرية مع فريقه مانشستر سيتي في مواجهة شيفيلد يونايتد.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 24 من الدوري الانجليزي الممتاز انتهت بفوز السيتيزن بهدف وحيد دون رد.

محرز راوغ مدافع الفريق المضيف بنفس طريقة مباراة الذهاب بين الفريقين ماجعل حساب السيتي على التويتر يُغرد.

“رياض كررها الليلة، يجب أن تكون هذه المراوغة باسم رياض محرز”.