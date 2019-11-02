السيتي بدون محرز يقلب الطاولة على ساوثهامبتون

حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، فوزا جديدا، بعد إطاحته بالضيف نادي ساوثهامبتون، لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي مانشتر سيتي، متأخرا في النتيجة بـ1-0، قبل أن يقلب الطاولة عن طريق أغويرو، ووالكر، لتصبح النتيجة 2-1، لصالح السيتي.

وشهدت هذه المباراة، عدم مشاركة الدولي الجزائري، رياض محرز، الذي بقي على دكة بدلاء فريقه السيتي، طيلة أطوار اللقاء.

ويعود عدم إشراك محرز، لخيارات فنية، من مدربه غوارديولا، الذي فضل إراحته، تحسبا لمباراة الأربعاء المقبل أمام أتالانتا، لحساب رابطة الأبطال.