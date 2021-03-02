السيتي.. شارع باسم محرز في ملعب الإتحاد

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بما قدمه النجم الدولي الجزائري رياض محرز في الشوط الأول ضد ولفرهامبتون.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” غرد:”هناك شارع باسم رياض محرز في الجهة اليمنى لاستاد الاتحاد الليلة!”.

وفي تغريدة آخرى:”أحسنت يا رياااض.. أحسنت يا إبن الجزائر” في إشارة لمُساهمته الكبيرة في الهدف الأول للسيتيزنس.

هذا وصنع ساحر العرب كرة هدف للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز.

ساحر العرب @Mahrez22 يصنع للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري 😍🔥 🔷 #السيتي pic.twitter.com/m2NeBrnelQ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 2, 2021

أحسنت يا رياااض 👏 أحسنت يا بن الجزائر 🇩🇿💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/YZ2G6Oz8rO — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 2, 2021