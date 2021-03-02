السيتي.. شارع باسم محرز في ملعب الإتحاد

الرياضة
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السيتي.. شارع باسم محرز في ملعب الإتحاد صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بما قدمه النجم الدولي الجزائري رياض محرز في الشوط الأول ضد ولفرهامبتون.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” غرد:”هناك شارع باسم رياض محرز في الجهة اليمنى لاستاد الاتحاد الليلة!”.

وفي تغريدة آخرى:”أحسنت يا رياااض.. أحسنت يا إبن الجزائر” في إشارة لمُساهمته الكبيرة في الهدف الأول للسيتيزنس.

هذا وصنع ساحر العرب كرة هدف للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز.


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