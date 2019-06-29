“السيتي” عن محرز:”نجومنا يواصلون التألق!!”

الرياضة
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“السيتي” عن محرز:”نجومنا يواصلون التألق!!” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بنجومه الدوليين من بينهم “رياض محرز”.

ونشر الحساب أمسية اليوم السبت فيديو لعناصر السيتيزن الذين يُشاركون حاليا في كأس أمم إفريقيا وكوبا أمريكا وكذا كأس العالم للسيدات.

وأرفق الحساب الفيديو الذي يحمل صورة رياض محرز أيضا بعبارة:”نجومنا يواصلون التألق على المستوى الدولي”.

وكان نجم الخضر قد سجل في المواجهة الأولى ضد كينيا قبل أن يتألق في المواجهة الثانية ضد “السنغال”.


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