السيتي مهدد بفقدان لقب الدوري بسبب عقوبة من الفيفا

سيكون اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريق مانشستر سيتي مهددان بفقدان لقب الدوري الإنجليزي الذي حققه موسم 2018-2019.

حيث وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم, اليوم الخميس, اتهامات رسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي, بخرق قواعد اللعب المالي النظيف, ما يجعل الفريق أمام خطر حقيقي بالاستبعاد من المشاركة في رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أن كبير محققي هيئة الرقابة المالية, قرر إحالة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على غرفة التحكيم التابعة للاتحاد, بعد التأكد من وقوع انتهاكات للوائح اللعب المالي النظيف” مضيفا “أنه لن يدلي بأي تعليقات إضافية حتى صدور الحكم النهائي, المتوقع فى غضون أسابيع”.

وذكرت تقارير صحفية أن أعضاء غرفة التحكيم, التابعة للاتحاد الكروي, توصي بإيقاف مانشستر سيتي. ويواجه مانشستر سيتي اتهامات بإخفاء مبالغ كبيرة من التمويل الخاص لمالكي النادي, تحت غطاء أرباح الرعاية من شركات أجنبية.