السيتي وآستون فيلا يتجهان لمنع محرز ونكامبا من السفر إلى الجزائر!

أوردت تقارير إعلامية في زيمبابوي خبر منع الأندية الإنجليزية لاعبيها من السفر إلى الدول التي تعرف إنتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وأكد موقع inzimnews أن نجم منتخب زيمبابوي مارفيليكس نكامبا الناشط في صفوف آستون فيلا مهدد بتضييع مواجهة الخضر المقبلة بسبب فيروس كورونا.

كما أكد نفس الموقع أن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز قد يتعرض لضغوط من طرف فريقه مانشستر سيتي من أجل مقاطعة مباراة زيمبابوي المزمع إجراءها يوم 26 مارس الجاري.

وكانت السلطات الإنجليزية قد وضعت بعض أنصار ليفربول العائدين من إيطاليا الحجر الصحي، بعد ثبوث إصابة أحد الأنصار بفيروس كورونا.

كما تم وضع اللاعب الدولي الإنجليزي للريغبي فونيبولا الحجر الصحي بسبب زيارته بعض دول شرق آسيا خلال الفترة الماضية، بالرغم من عدم إصابته بفيروس كورونا.

للتذكير فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الجزائر، قد وصلت إلى 17 حالة مؤكدة.