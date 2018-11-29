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“السيتي” يؤكد تراجع مردود محرز في شهر نوفمبر !!

الرياضة
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“السيتي” يؤكد تراجع مردود محرز في شهر نوفمبر !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رشح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثي رحيم ستيرلينغ وإيمريك لابورت إضافة إلى دافيد سيلفا لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر.

وغاب النجم الدولي الجزائري رياض محرز المتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل قلعة السيتي عن قائمة المُرشحين لجائزة نوفمبر.

وذلك بسبب تراجع مردوده نوعا ما مقارنة بما قدمه خلال الشهر الماضي كما أن تألق ستيرلينغ وسيلفا صنع الحدث في الكثير من مباريات الشهر الحالي.

وكان غوارديولا قد أشرك رياض محرز في التشكيلة الأساسية للسيتيزن التي واجهت ليون في دوري أبطال أوروبا.


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