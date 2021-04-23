“السيتي” يؤكد جاهزية محرز لمرحلة الحسم

أكد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي جاهزية النجم الدولي الجزائري رياض محرز لمرحلة الحسم من الموسم الجاري.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورا لقائد الخضر من الحصة التدريبية للسيتي ليوم الجمعة.

وأرفق الحساب الصور بعبارة:”يبدو أن ساحر العرب في مزاج جيد قبل مرحلة الحسم!”.

يُذكر أن السيتي يواجه توتنهام هوتسبير يوم الأحد في نهائي كأس كاراباو قبل مواجهتي باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.