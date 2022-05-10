السيتي يؤكد جاهزية محرز لمواجهة ولفرهامبتون

أكد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي جاهزية نجمه الدولي الجزائري، رياض محرز، لمواجهة ولفرهامبتون.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار اليوم الثلاثاء.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”محارب الصحراء يستعد بكل قوة لمباراة الغد”.

ويواجه سهرة الأربعاء السيتي مُضيفه ولفرهامبتون في صراع التنافس على التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.

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