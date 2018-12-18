السيتي يتأهل ضد ليستر بحضور مُحتشم لمحرز

تأهل سهرة اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي للدور النصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد التغلب على المُضيف ليستر سيتي.

وذلك بركلات الترجيح 3-1 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وسجل للسيتي كيفين دي بروين في الدقيقة ال14 بينما عدل للثعالب مارك ألبرايتون في الدقيقة ال73.

وشارك النجم الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية ولم يُنفذ ركلة جزاء في سلسلة ركلات الترجيح.

ومن جانب المحليين شارك الدولي الجزائري الآخر رشيد غزال أساسيا ليُستبدل في الدقيقة ال53 بزميله “جيمس ماديسون”.