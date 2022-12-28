السيتي يتجاوز ليدز بثلاثية في البريمرليغ

تجاوز سهرة اليوم الأربعاء فريق مانشستر سيتي مُضيفه ليدز يونايتد بثلاثية كاملة مُقابل هدف وحيد.

وذلك في اللقاء الذي جرى بملعب ايلاند رود في الجولة الـ17 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية السيتي كل من، رودري، وإيرلينغ هالاند في مناسبتين في الدقائق الـ45+1، الـ51، والـ64 على التوالي.

بينما وقع باسكال ستريك الهدف الوحيد للمحليين في الدقيقة الـ73 من اللقاء الذي شارك فيه النجم الدولي الجزائري، رياض محرز أساسيا قبل أن يُستبدل في الدقائق الأخيرة.